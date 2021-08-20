Компания Microsoft выпустила первые ISO-образы Windows 11, которые позволяют сделать чистую установку новой ОС. До настоящего момента, напомним, для опробования системы нужно было «накатить» на компьютер актуальный образ Windows 10, после чего обновиться до 11-й версии.

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Выпуск ISO-образа — важный этап в развитии предварительной версии Windows 11. Релиз новой системы от Microsoft должен случиться до конца текущего года, редмондцы пока не спешат официально назвать дату релиза.

Напомним также, что предварительные сборки Windows 11 выходят как на канале для разработчиков, так и на канале бета-тестирования. Дальнейшие обновления для системы будут, в основном, содержать правки для уже выпущенных функций, поэтому больших изменений вплоть до релиза ждать не стоит.

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Для скачивания образа Windows 11 нужно перейти на страницу загрузок участников программы предварительной оценки и выбрать нужный ISO-файл для чистой установки операционной системы.