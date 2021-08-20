Microsoft впервые выпустила ISO-образы Windows 11, теперь систему можно установить без обновлений с «Десятки»
Компания Microsoft выпустила первые ISO-образы Windows 11, которые позволяют сделать чистую установку новой ОС. До настоящего момента, напомним, для опробования системы нужно было «накатить» на компьютер актуальный образ Windows 10, после чего обновиться до 11-й версии.
реклама
Выпуск ISO-образа — важный этап в развитии предварительной версии Windows 11. Релиз новой системы от Microsoft должен случиться до конца текущего года, редмондцы пока не спешат официально назвать дату релиза.
Напомним также, что предварительные сборки Windows 11 выходят как на канале для разработчиков, так и на канале бета-тестирования. Дальнейшие обновления для системы будут, в основном, содержать правки для уже выпущенных функций, поэтому больших изменений вплоть до релиза ждать не стоит.
реклама
Для скачивания образа Windows 11 нужно перейти на страницу загрузок участников программы предварительной оценки и выбрать нужный ISO-файл для чистой установки операционной системы.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила