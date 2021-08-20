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«Грядёт катастрофа»: геймплейный трейлер DLC Waking Flame для The Elder Scrolls Online

DLC — мелкашка, но всё равно приятно.
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В рамках QuakeCon 2021 разработчики The Elder Scrolls Online представили вниманию общественности небольшую, но важную по своей смысловой нагрузке видеозапись игрового процесса грядущего дополнения Waking Flame.

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По сюжету DLC, нам предстоит исследовать два новых подземелья и узнать, что замыслил Князь Разрушения Мерунес Дагон. Дополнение является частью сезона «Врата Обливиона», посвящённого противостоянию вторгнувшемуся в Тамриэль даэдра Дагону и его прислужников.

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Дополнение Waking Flame выйдет на PC уже 23 августа, а на консолях — 8 сентября.

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