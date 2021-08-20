Google планировала объединиться с Tencent, чтобы приструнить Epic Games
Из переданных суду материалов дела, посвящённого разборкам Epic Games с Google, стало известно, что последняя всерьёз намеревалась объединиться с китайским игровым гигантом Tencent, чтобы установить контроль над Epic Games. Хотя данные документы несут в себе коммерческую тайну, но по правилам суда, все необходимые для судебного производства материалы становятся публичными.
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В частности, в документах упоминается, что Google собиралась договориться с Tencent о возможности покупки акций Epic Games, поскольку последняя напрямую явно не согласилась бы на такое предложение. Рассматривались два варианта: либо покупка принадлежащих Tencent акций, либо объединение усилий для установления полного контроля над «Эпиками». Напомним, на всякий случай, что Tencent является владелицей сорока процентов акций Epic Games, так что план Google был вполне осуществимым.
Глава Epic Games Тим Суини прокомментировал информацию, заявив: «К сожалению, похоже, Google действительно обдумывала скоординированную попытку поглощения Epic Games в качестве ответной меры к выпуску Fortnite за пределами Google Store».
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Сама Google назвала иск Epic Games безосновательным, а изложенную выше информацию — неверно истолкованными переговорами компании с её партнёрами. Ну, а до правды пусть докапывается суд.
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