11 минут геймплея Black Myth Wukong после переезда на Unreal Engine 5
Китайский коллектив Game Science показал новую запись игрового процесса своего амбициозного проекта Black Myth Wukong. Кроме того, стало известно, что китайцы остались неудовлетворёнными возможностями Unreal Engine 4 и «проапгрейдились» до суперсовременной пятой версии движка. Собственно, демонстрации того, как стала выглядеть игра на новом «фундаменте», в первую очередь и посвящён нижеуказанный видеоролик.
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Стоит отметить, что Black Myth Wukong создаётся при поддержке NVIDIA, так что ожидайте поддержку аппаратной трассировки лучей и технологии «умного» сглаживания DLSS.
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Сама игра вдохновлена произведением «Путешествие на Запад», являющимся чуть ли не единственным широко известным китайским шедевром литературы. Когда Black Myth Wukong достигнет статуса готовности, позволяющего ей поступить в продажу, пока неизвестно.
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