Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

11 минут геймплея Black Myth Wukong после переезда на Unreal Engine 5

Разница, наверное, есть.
+
RX 6600 Sapphire недорого
12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут

Китайский коллектив Game Science показал новую запись игрового процесса своего амбициозного проекта Black Myth Wukong. Кроме того, стало известно, что китайцы остались неудовлетворёнными возможностями Unreal Engine 4 и «проапгрейдились» до суперсовременной пятой версии движка. Собственно, демонстрации того, как стала выглядеть игра на новом «фундаменте», в первую очередь и посвящён нижеуказанный видеоролик.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки
RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене
20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился
3090 в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Стоит отметить, что Black Myth Wukong создаётся при поддержке NVIDIA, так что ожидайте поддержку аппаратной трассировки лучей и технологии «умного» сглаживания DLSS.

реклама

Сама игра вдохновлена произведением «Путешествие на Запад», являющимся чуть ли не единственным широко известным китайским шедевром литературы. Когда Black Myth Wukong достигнет статуса готовности, позволяющего ей поступить в продажу, пока неизвестно.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

black myth wukong
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

11 минут геймплея Black Myth Wukong после переезда на Unreal Engine 5
+
Bethesda анонсировала «юбилейное» издание The Elder Scrolls V Skyrim
27
Ремастер-версия Quake уже вышла на PC и консолях — с улучшенной графикой и поддержкой 4K
76
Call of Duty Vanguard представлена официально — первые подробности, трейлер и дата выхода
4
Анонсирована NHL 22 — новая версия хоккейного симулятора, которую впервые пересадили на Frostbite
7
В Destiny 2 скоро заработает продвинутый античит
+

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 29
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем оптимальный игровой ПК, который быстро окупает сам себя за счет майнинга
156
Оптимальный выбор для начинающего майнера Chia Coin – конфигурируем ферму на 150 ТБ за 400 000р
24
Mafia Definitive Edition: все очень неоднозначно
23
В погоне за видеокартой на AVITO. Готовимся к осени
58
Как я сделал компьютерное кресло из автомобильного
70
Days Gone: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
3
3 сборки ПК по рецептам Ютуба. Часть 2
10
F1 2020: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K240
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
12:21
Сервоприводов для роботов специально никто не разрабатывал. Вот и дорого или не надёжно. Фишка Теслы, что она разрабатывает свои узлы, под конкретную задачу. И окупает массовостью. Электромобили ведь...
Человекоподобный робот Tesla обещает быть не очень дорогим
shanghai100500
12:20
ну пакет из пятерочки дотащит уже хорошо не надо самому тащиться в лабас
Человекоподобный робот Tesla обещает быть не очень дорогим
Павел
12:20
давно запускал оригинал 1996 года? Запусти сейчас и сразу увидишь разницу.
Ремастер-версия Quake уже вышла на консолях — с улучшенной графикой и поддержкой 4K
shanghai100500
12:19
ты еще про жену напомни лол. живой партнёр это сплошной расход и никакого удовольствия.
Человекоподобный робот Tesla обещает быть не очень дорогим
Simon Crebbs
12:19
Литератор? Работаете в жанре "Сказки от дедушки-майнера"?
3 сборки ПК по рецептам Ютуба. Часть 2
Alexander Stolz
12:19
Деньги зарабатывают.
Bethesda предлагает ещё раз купить улучшенную версию TES V: Skyrim с рыбалкой и 500 предметами
Sanya_Badis
12:18
Это считается обмудки.
nVidia: 80% всех проданных RTX 3000 во 2-м квартале достались геймерам
Павел
12:18
Запусти оригинальную игру, а потом запусти переиздание. Сразу увидишь огромную разницу. Просто в нашей памяти старые игры сохранились красивыми и крутыми, а в реальности если запустить оригинальную ве...
Ремастер-версия Quake уже вышла на консолях — с улучшенной графикой и поддержкой 4K
Simon Crebbs
12:18
Авторитетно заявляешь? Или ты себе специально радужный купил, поэтому и пишешь?
3 сборки ПК по рецептам Ютуба. Часть 2
Сарумян
12:14
опять ежедневные планы АМД по захвату ВСЕЛЕННОЙ.
В 2022 году AMD значительно увеличит производство видеокарт и процессоров – DigiTimes
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем