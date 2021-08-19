Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Анонсирована NHL 22 — новая версия хоккейного симулятора, которую впервые пересадили на Frostbite

Графика, детализация — вот это всё.
2
RX 6600 Sapphire недорого
12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут

Компания Electronic Arts анонсировала NHL 22 — новую часть знаменитой спортивной серии. Новая итерация хоккейного симулятора должна существенно отличаться от своих предшественников, как минимум, из-за смены игрового движка. Теперь Frostbite стал технологией для проектов серии NHL.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки
RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене
20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился
3090 в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Разработчики из Vancouver утверждают, что переход на Frostbite позволит игре похвастаться «невероятной детализацией» спортсменов и ледовых арен, в точности воссоздающих реальные прототипы. NHL 22 получит пакет усовершенствованных анимаций, визуальных эффектов с разрешением 4K и поддержкой HDR.

реклама

Движок порадует высокой детализацией внешности, проработкой анимаций ткани и мельчайших деталей униформы. Искусственный интеллект игроков будет гораздо лучше воспринимать окружающую обстановку и реагировать на нее. В дополнение к усовершенствованным детализации и точности проработки игроков, NHL 22 получит ряд других улучшений: например, достоверную физику взаимодействия клюшек на льду.

реклама

В геймплейном плане тоже обязательно случатся важные изменения. Например, мы уже сейчас знаем, что в NHL 22 появится система «X-Factor суперзвезды», которая сделает суперзвёзд хоккея «ещё более яркими и выделяющимися». Про искусственный интеллект заявлено, что он станет буквально прорывным для серии.

Любопытно, что NHL 22 заявлена не только для консолей нового поколения, но и для Playstation 4 с Xbox One. И движок Frostbite там тоже будет — только без поддержки HDR и части улучшенных визуальных эффектов. Выход NHL 22 запланирован на 15 октября 2021 года на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts nhl 22
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Call of Duty Vanguard представлена официально — первые подробности, трейлер и дата выхода
+
Анонсирована NHL 22 — новая версия хоккейного симулятора, которую впервые пересадили на Frostbite
2
В Destiny 2 скоро заработает продвинутый античит
+
Бета-тестирование онлайн-экшена Splitgate продлили на неопределённый срок из-за высокой популярности проекта
+
В Epic Games Store бесплатно раздают Void Bastards и Yooka-Laylee
1
Критики в целом остались довольны «режиссёрской версией» Ghost of Tsushima
1
В GOG стартовал фестиваль игр с демоверсиями и крупной распродажей
+

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 46
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 29
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 42
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6 августа 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Wargaming игнорируют серьёзную проблему игры World of Tanks
227
Собираем оптимальный игровой ПК, который быстро окупает сам себя за счет майнинга
141
Оптимальный выбор для начинающего майнера Chia Coin – конфигурируем ферму на 150 ТБ за 400 000р
23
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18
Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PN41
13
Mafia Definitive Edition: все очень неоднозначно
16
Days Gone: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
3
В погоне за видеокартой на AVITO. Готовимся к осени
36
3 сборки ПК по рецептам Ютуба. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Батон322
21:20
скорее =16 амдшных
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
АдамантитоваяРуда
21:19
пиздаболы ебаные.
nVidia: 80% всех проданных RTX 3000 во 2-м квартале достались геймерам
Каа
21:19
Опробовано... Только пробовал на сей раз на хвалёном Райзене 3600...
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
Beriya
21:18
Ты память не учёл! До 3800 гнать есть смысл, дальше мизерный прирост
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
Beriya
21:16
Каа, у тебя на более мощном процессоре поднимется средний и 0.1%. Продай ты уже свой проц, пока спрос есть
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
Каа
21:16
Упор в видеокарту был даже на 10400F, а качество я выставил равное с Иви. Так что возможно отыграл бы ещё кадра 3-5 супер разгоном 10600К, поимел бы геморрой с его охладом, а овчина выдела не стоит......
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
t-dirt
21:16
эти ядрышки не что иное как алу из обычных гпу нвидиа и амд. те что обозначены как матричные - для тензорных расчётов ии, через нейросети. а векторные это уже для выполнения задач с плавающей запятой....
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
_db_
21:15
Архитектуры разные. Энергоэффективность разная. Считайте что два процессора в одном )))
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
swr5
21:14
Зачем делать ядра разными, сделайте универсальные - когда надо высокороизводительными, когда не надо высокоэкономичными. Зачем это деление? Интел просто лохов разводит.
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
Евгений Спицын
21:13
ладно не сортесь, как девочки, ремастеры обозревают в сравнение с оригиналом, так принято, это признак наличия интелекта, а потом уже, игру оценивают в целом. Если ты не играл в оригинал, то лучше не...
Mafia Definitive Edition: все очень неоднозначно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем