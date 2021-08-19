Компания Electronic Arts анонсировала NHL 22 — новую часть знаменитой спортивной серии. Новая итерация хоккейного симулятора должна существенно отличаться от своих предшественников, как минимум, из-за смены игрового движка. Теперь Frostbite стал технологией для проектов серии NHL.

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Разработчики из Vancouver утверждают, что переход на Frostbite позволит игре похвастаться «невероятной детализацией» спортсменов и ледовых арен, в точности воссоздающих реальные прототипы. NHL 22 получит пакет усовершенствованных анимаций, визуальных эффектов с разрешением 4K и поддержкой HDR.

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Движок порадует высокой детализацией внешности, проработкой анимаций ткани и мельчайших деталей униформы. Искусственный интеллект игроков будет гораздо лучше воспринимать окружающую обстановку и реагировать на нее. В дополнение к усовершенствованным детализации и точности проработки игроков, NHL 22 получит ряд других улучшений: например, достоверную физику взаимодействия клюшек на льду.

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В геймплейном плане тоже обязательно случатся важные изменения. Например, мы уже сейчас знаем, что в NHL 22 появится система «X-Factor суперзвезды», которая сделает суперзвёзд хоккея «ещё более яркими и выделяющимися». Про искусственный интеллект заявлено, что он станет буквально прорывным для серии.

Любопытно, что NHL 22 заявлена не только для консолей нового поколения, но и для Playstation 4 с Xbox One. И движок Frostbite там тоже будет — только без поддержки HDR и части улучшенных визуальных эффектов. Выход NHL 22 запланирован на 15 октября 2021 года на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5.