В Epic Games Store бесплатно раздают Void Bastards и Yooka-Laylee
Да, на дворе опять четверг, и в Epic Games Store опять дарят игры всем желающим. С сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга пользователи сервиса, абсолютное большинство из которых, согласно официальной статистике, представляют собой исключительно «забирателей» подарков, могут получить в вечное пользование два малоизвестных продукта: Void Bastards и Yooka-Laylee.
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Void Bastards — это стратегический шутер, в котором мы должны вывести космических преступников из Саргассовой туманности. Одного умения метко стрелять здесь недостаточно, и игроку обязательно потребуется принимать взвешенные решения. Yooka-Laylee, в свою очередь, это красочный платформер в волшебном мире, полном удивительных персонажей.
На следующей неделе нам раздадут головоломку Automachef, в которой необходимо конструировать кухни, программировать машины и проектировать потрясающие вещи.
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