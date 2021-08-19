Да, на дворе опять четверг, и в Epic Games Store опять дарят игры всем желающим. С сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга пользователи сервиса, абсолютное большинство из которых, согласно официальной статистике, представляют собой исключительно «забирателей» подарков, могут получить в вечное пользование два малоизвестных продукта: Void Bastards и Yooka-Laylee.

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Void Bastards — это стратегический шутер, в котором мы должны вывести космических преступников из Саргассовой туманности. Одного умения метко стрелять здесь недостаточно, и игроку обязательно потребуется принимать взвешенные решения. Yooka-Laylee, в свою очередь, это красочный платформер в волшебном мире, полном удивительных персонажей.

На следующей неделе нам раздадут головоломку Automachef, в которой необходимо конструировать кухни, программировать машины и проектировать потрясающие вещи.