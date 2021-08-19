Анонсирована Lineage W — новая масштабная онлайн-игра с целым комплексом нововведений для жанра
Разработчики Lineage и Lineage II собираются в этом году запустить свой новый проект, который получил незамысловатое название Lineage W. Авторы хотят в новой игре развить основные идеи Lineage II, приправив всё это актуальными наработками. Как и всегда раньше, Lineage W будет представлять собой жанровый гибрид, в обязательном порядке сочетающий в себе ключевые компоненты любой успешной MMO: сражение, общение и история. А, ещё и честь — на этой составляющей сотрудники NCSoft делают особый акцент.
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Действие Lineage W будет происходить в мире тёмного фэнтези, игроки смогут, как и раньше, примыкать к разным альянсам и выяснять отношения с помощью улучшенной и переработанной боевой системы.
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Ещё одно интересное новшество — ИИ-переводчик, который упростит общение между игроками с разных стран. В помощь к переводчику выдадут также систему преобразования текста в голос.
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На данный момент в Сети есть несколько трейлеров. На сайте Lineage W можно пройти предварительную регистрацию и обнадёжить себя, что проект выйдет в этом году. Целевые платформы названы: PC, PlayStation 5, iOS и Android. Разработчики обещают добавить поддержку кроссплея.
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