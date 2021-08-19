Разработчики смогут сами выпускать игры в Epic Games Store
Компания Epic Games занялась бета-тестированием специального набора инструментов для EGS, который позволит разработчикам игр самим публиковать свои творения и обновления для них. До настоящего момента, напомним, девелоперы работали с магазином в ручном режиме — весь контент в Epic Games Store выкладывался при участии отдельной команды внутри студии Epic Games.
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Уже известно, что инструменты для самиздата позволят разработчикам редактировать странички своих проектов в магазине, заниматься регулированием цен, вставлять достижения и, разумеется, публиковать обновления и дополнения.
Пока Epic Games занимается гибкой настройкой системы самиздата, поэтому на платформе действует целый ряд ограничений. Например, подавать заявку на участие в тестировании смогут все разработчики, но одобрение будет происходить в индивидуальном порядке. Также в EGS нельзя претендовать на самиздат, если разработчик трудится над неигровыми продуктами, только VR или над играми с запрещённым контентом. Что подходит под последний критерий — догадайтесь сами.
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Developers can now sign up to be part of @EpicGames Store's self-publishing closed beta!— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 18, 2021
Learn more about how you can submit your content for consideration and help us improve our new suite of self-publishing tools, here:
В Epic Games также дали понять, что если в игре есть сетевой режим, то он должен поддерживаться всеми цифровыми магазинами на PC. Epic Games дополнительно объявила, что в их магазине EGS есть свыше 650 проектов и приложений. Реализация система самиздата позволит значительно повысить количество выпускаемых там программных продуктов. То есть, сделать EGS похожим на Steam.
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