Сегодня вечером стартует фестиваль QuakeCon 2021. Ничего особо интересного в его рамках нам показать не должны, но ходят слухи, что id Software совместно с Bethesda расщедрятся на анонс обновлённой версии культовой Quake. Как оно всё окажется на самом деле, узнаем уже через несколько часов, а пока сообщаем, что в честь скорого запуска QuakeCon многопользовательский проект The Elder Scrolls Online стал временно бесплатным.

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Опробовать популярную MMORPG во вселенной «Древних Свитков» любой желающий сможет вплоть до 30 августа. В бесплатной версии будет доступен весь контент из базовой The Elder Scrolls Online, а также главы Morrowind. Как справедливо отмечают разработчики, контента в данном варианте игры предостаточно, поэтому почти двухнедельный бесплатный доступ выглядит справедливым.

В случае, если после ознакомления с бесплатной версией The Elder Scrolls Online вы пожелаете остаться в мире игры подольше, то здесь на помощь придёт вторая часть акции — крупная скидка. Базовое издание TES Online вплоть до 31 августа можно будет приобрести за 319 рублей, а издание Blackwood со всеми успевшими выйти главами и DLC — за 1 624 рубля.