В Dying Light проходит забавное событие с низкой гравитацией
Хотя Techland сейчас доделывает финальные штрихи в Dying Light 2, первую часть серии студия всё же не забывает, и время от времени добавляет в неё новенький контент. Так, несколько часов назад в продажу поступило ма-а-аленькое, но забавное DLC под названием Astronaut Bundle. В честь запуска данного DLC в игре стартовало небольшое, но забавное событие «Низкая гравитация», с понятно какой главной отличительной чертой.
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По сюжету события, Землю атаковали инопланетяне, которые с помощью своих передовых технологий «нахимичили» с гравитационным полем планеты. Город Харран стал одной из локаций, пострадавших от инопланетного вмешательства, поэтому теперь здесь временно можно высоко прыгать, далеко отбрасывать и приземляться с крыш на землю невредимым.
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Что касается контента из DLC Astronaut Bundle, то он достаточно уникальный: специальный костюм, снижающий урон при падении, мачете «Перевёртыш», стазисный пистолет «Подавитель» и лазерное ружьё «Очиститель». Ну и новый «космический» облик машины в придачу.
Пользуясь случаем, напомним, что Dying Light 2 выйдет 7 декабря.
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