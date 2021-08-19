Авторы SpellForce 3 приступили к работе над Project Minerva — таинственной игрой в античном сеттинге
Разработчики из студии Grimlore Games, известные своей работой над стратегией SpellForce 3, объявили о том, что уже приступили к производству нового проекта. Разработка находится в самых ранних стадиях, о чём сигнализирует раздел вакансий студии и требующиеся ей специалисты.
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Информации о Project Minerva пока очень мало: известно, что нас ждёт изометрический фэнтезийный ролевой боевик, события которого разворачиваются в тщательно проработанном античном мире.
Судя по тому, что Grimlore Games требуются специалисты на ключевые должности, до полноценного анонса, не говоря уже о релизе, ждать ещё очень долго. Впрочем, от нехватки игр мы сегодня не страдаем — подождём, потерпим.
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