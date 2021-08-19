В сообществе World of Warships назрел скандал по поводу агрессивной монетизации, разработчики идут на попятную
В сообществе условно-бесплатного экшена World of Warships разразился скандал, напрямую связанный с возмущением сообщества по поводу агрессивной монетизации. Тут нужно сразу сделать уточнение, что речь идёт о волне недовольства, исходящей от пользователей Reddit.
реклама
Игроков возмутила новость от компании Wargaming по поводу того, что в конце августа в World of Warships возвращается американский линкор 9-го уровня «Миссури», который ещё в 2016-м году игроки могли получить бесплатно, после серии выполненных заданий. Линкор удалили из клиента игры в 2018 году по причине «высокой доходности в кредитах» по сравнению с другими премиум-кораблями. Wargaming после этого объявила, что «Миссури» можно будет купить за дублоны — внутриигровую валюту. Но чуть позже было объявлено, что корабль запихнут в «коробки» со случайными наградами. Этот момент и стал поводом, крайней точкой для огромной волны недовольства.
Издание Kotaku сообщает, что с начала августа партнёрскую программу World of Warships покинуло более 20 популярных авторов, включая тех, у кого количество подписчиков на канале в YouTube исчисляется сотнями тысяч. Участники сообщества Reddit начали даже вести учёт по стримерам, которые решили распрощаться с игрой на фоне скандала с монетизацией и желанием заработать на продаже «Миссури».
реклама
Стримеры и блогеры в открытых письмах открыто жалуются на «наплевательское отношение» разработчиков ко мнению сообщества. Ввод новых «донатных» механик начал превращать World of Warships забаву для взрослых людей, и без сравнения с казино и рулеткой тут не обойтись.
Видимо, саму Wargaming ситуация с волной возмущения напугала, ведь как иначе объяснить факт размещения на официальном форуме игры официальных извинений и сожалений по поводу ушедших из «партнёрки» блогеров. Возможность купить линкор «Миссури» без «коробок» тоже пообещали добавить. Корабль можно будет купить в официальном премиум-магазине WoW.
реклама
Правда, игроки не остались полностью удовлетворёнными попятными действиями разработчиков — на Reddit продолжаются споры о том, насколько агрессивной должна быть монетизация в подобных играх-сервисах.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила