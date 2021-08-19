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В сообществе World of Warships назрел скандал по поводу агрессивной монетизации, разработчики идут на попятную

А что — так можно было?
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В сообществе условно-бесплатного экшена World of Warships разразился скандал, напрямую связанный с возмущением сообщества по поводу агрессивной монетизации. Тут нужно сразу сделать уточнение, что речь идёт о волне недовольства, исходящей от пользователей Reddit.

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Игроков возмутила новость от компании Wargaming по поводу того, что в конце августа в World of Warships возвращается американский линкор 9-го уровня «Миссури», который ещё в 2016-м году игроки могли получить бесплатно, после серии выполненных заданий. Линкор удалили из клиента игры в 2018 году по причине «высокой доходности в кредитах» по сравнению с другими премиум-кораблями. Wargaming после этого объявила, что «Миссури» можно будет купить за дублоны — внутриигровую валюту. Но чуть позже было объявлено, что корабль запихнут в «коробки» со случайными наградами. Этот момент и стал поводом, крайней точкой для огромной волны недовольства.

Издание Kotaku сообщает, что с начала августа партнёрскую программу World of Warships покинуло более 20 популярных авторов, включая тех, у кого количество подписчиков на канале в YouTube исчисляется сотнями тысяч. Участники сообщества Reddit начали даже вести учёт по стримерам, которые решили распрощаться с игрой на фоне скандала с монетизацией и желанием заработать на продаже «Миссури».

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Стримеры и блогеры в открытых письмах открыто жалуются на «наплевательское отношение» разработчиков ко мнению сообщества. Ввод новых «донатных» механик начал превращать World of Warships забаву для взрослых людей, и без сравнения с казино и рулеткой тут не обойтись.

Видимо, саму Wargaming ситуация с волной возмущения напугала, ведь как иначе объяснить факт размещения на официальном форуме игры официальных извинений и сожалений по поводу ушедших из «партнёрки» блогеров. Возможность купить линкор «Миссури» без «коробок» тоже пообещали добавить. Корабль можно будет купить в официальном премиум-магазине WoW.

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Правда, игроки не остались полностью удовлетворёнными попятными действиями разработчиков — на Reddit продолжаются споры о том, насколько агрессивной должна быть монетизация в подобных играх-сервисах.

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