Ace Combat 7 разошлась 3-миллионным тиражом, новая часть серии уже в разработке
Серия военно-воздушных аркад Ace Combat продолжает пользоваться популярностью. Несколько часов назад продюсер франшизы Кадзутоки Коно сообщил, что её седьмая номерная часть с подзаголовком Skies Unknown преодолела отметку в три миллиона проданных копий. Времени на достижение этого результата игре потребовалось прилично: релиз состоялся два с половиной года назад. Впрочем, проект принадлежит к довольно нишевому жанру, так что на десятки миллионов копий никто, в принципе, и не рассчитывал.
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Есть и вторая приятная новость: успех Ace Combat 7 Skies Unknown позволил издательству принять решение о начале производства следующей части серии. Никаких подробностей, равно как и даже приблизительных сроков выхода, пока нет.
Ace Combat 7 вышла в начале февраля 2019 и получила 85-процентный пользовательский рейтинг в Steam. Игроки отмечали приятный геймплей и достойное техническое и визуальное исполнение.
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