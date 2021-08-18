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Microsoft намеренно усложнила в Windows 11 смену браузера по умолчанию

Разработчики Firefox, Opera и Vivaldi возмущены таким решением.
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Журналисты издания The Verge обратили внимание на тот факт, что в Windows 11 выбирать браузер по умолчанию и некоторые другие программы стало сложнее. Главное отличие с выбором браузера заключается в том, что ОС предлагает менять программу не целиком, а выбирать для каждого расширения. В обновлённых настройках приложений по умолчанию пользователю нужно выбирать отдельную программу для открытия файлов и ссылок со следующими расширениями: .htm, .html, .pdf, .shtml, .svg, .webp, .xht, .xhtml, .http и .https.

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После первого запуска любого браузера пользователю предлагают выбрать его в качестве программы по умолчанию, то в настройках Windows 11 ему присваиваются основные расширения, а другие расширения остаются привязанными к другой программе. Именно поэтому в списке стандартных браузеров может прописаться сразу несколько программ-конкурентов.

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Разработчикам сторонних браузеров не понравилось решение Microsoft. Создатели Firefox, Vivaldi и Opera убеждены, что подобные нововведения для Windows 11 сделаны для популяризации Edge. Также браузер от редмондцев указывается в системе, как «рекомендуемый Microsoft», а остальные программы получают в таком случае подпись «приложение».

Сама Microsoft пока никак не прокомментировала изменённые правила настройки браузера по умолчанию.

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