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13 минут размеренного игрового процесса Life is Strange True Colors

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Разработчики Life is Strange True Colors внезапно вспомнили, что до выхода их творения осталось (тоже, конечно же, внезапно) меньше месяца. Естественная реакция на данное открытие — публикация полноценного видео с демонстрацией игрового процесса новинкки. Поскольку перед нами игра больше в жанре интерактивного кино, то и геймплей здесь соответствующий — размеренный, никуда не спешащий, повествовательный.

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В нижеуказанном видео наша протагонистка Алекс, ища наиболее достойный подарок для брата, посещает музыкальный магазин и по совместительству аппаратную для местной радиостанции в городе Хейвен-Спрингс. Формально магазин закрыт, но дверь на ключ никто не запер, в итоге Алекс знакомится со Стеф и Райаном.

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Релиз Life is Strange True Colors назначен на 10 сентября.

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Me4tatelI&gt;
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нет как марио для мальчиков))
13 минут размеренного игрового процесса Life is Strange True Colors
BIs
20:45
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13 минут размеренного игрового процесса Life is Strange True Colors
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