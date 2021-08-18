13 минут размеренного игрового процесса Life is Strange True Colors
Разработчики Life is Strange True Colors внезапно вспомнили, что до выхода их творения осталось (тоже, конечно же, внезапно) меньше месяца. Естественная реакция на данное открытие — публикация полноценного видео с демонстрацией игрового процесса новинкки. Поскольку перед нами игра больше в жанре интерактивного кино, то и геймплей здесь соответствующий — размеренный, никуда не спешащий, повествовательный.
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В нижеуказанном видео наша протагонистка Алекс, ища наиболее достойный подарок для брата, посещает музыкальный магазин и по совместительству аппаратную для местной радиостанции в городе Хейвен-Спрингс. Формально магазин закрыт, но дверь на ключ никто не запер, в итоге Алекс знакомится со Стеф и Райаном.
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Релиз Life is Strange True Colors назначен на 10 сентября.
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