Студия Techland обещала, что вплоть до релиза Dying Light 2 будет регулярно снабжать нас сведениями об игровом процессе новинки, её сюжете, персонажах, противниках и основных особенностях. Хотя на дворе ещё только август, всей «второстепенной» информацией разработчики уже успели с нами поделиться; на очереди — фундамент, столпы игрового процесса, а именно — боевая система и система паркура, без которой трудно себе представить Dying Light.

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Темы важные, поэтому Techland выбрала особое время и место для подробного о них рассказа. Итак, всеми основными подробностями «боёвки» и механики беготни по крышам в Dying Light 2 с нами поделятся в рамках выставки gamescom 2021.

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Выставка стартует в следующий четверг, 26 августа в 21:00 по московскому времени, и пройдёт в течение пары дней. Всё основное и заслуживающее внимания, однако, будет показано в рамках церемонии открытия в первые пару часов.

Релиз Dying Light 2 — 7 декабря.