Красивые пейзажи и котик в трейлере к скорому выходу Ghost of Tsushima Director’s Cut
Всего каких-то два дня осталось до запуска «Режиссёрской версии» самурайского боевика Ghost of Tsushima, поэтому разработчики из Sucker Punch решили последовать современной традиции и опубликовать сопутствующий видеоролик заранее. В нём, например, можно полюбоваться завораживающими пейзажами Цусимы и нового острова Ики, дополнительными механиками игрового процесса, а также возможностью погладить очаровательного котика.
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Пользуясь случаем, хотелось бы также напомнить, что в начале сентября разработчики выпустят кооперативный режим Legends в самостоятельной форме. При желании покупатели такого «урезанного» варианта Ghost of Tsushima смогут доплатить разницу и получить доступ к одиночной кампании.
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