Гигантские армии орков и рыцарей в анонсирующем трейлере Epic Fantasy Battle Simulator
Студия Mutiny Software взяла и анонсировала свой новый проект под названием Epic Fantasy Battle Simulator. Новинка представляет собой стратегию-симулятор масштабных сражений в фэнтезийном мире, где помимо людей существуют и представители других рас вроде орков, гигантов и, возможно, эльфов.
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Как пишут разработчики, они подготовили максимально «иммерсивный» проект, в котором сражения будут действительно впечатляющими с точки зрения их масштаба: десятки и сотни тысяч бойцов схлестнутся в ожесточённых баталиях между различными фракциями. Помимо представителей «массовки» в Epic Fantasy Battle Simulator также представлены осадные орудия и вспомогательные юниты из числа местных гигантов. Несмотря на масштабы, каждым отдельно взятым бойцом можно будет управлять.
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Релиз — уже 30 августа по программе раннего доступа.
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