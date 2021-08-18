Шведская компания Embracer Group опубликовала обновлённые данные по продажам своих игр за прошедший квартал. С апреля по июнь продажи популярного «выживастика» Valheim превысили отметку в 1,1 миллиона экземпляров. Таким образом, с момента релиза этот проект разошёлся совокупным тиражом более 8 миллионов копий.

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У экшена Biomutant показатели по продажам будут скромнее, но и игру приняли не так тепло, как хотелось бы разработчикам. Релиз состоялся в конце мая, за это время было продано более 1 миллиона копий. Авторы заявили, что спустя неделю после релиза все затраты на разработку и продвижение Biomutant окупились.

Наконец, у онлайн-экшена Chivalry II с момента релиза тоже набралось более 1 миллиона проданных копий — у этого проекта ещё всё впереди, всё зависит от расторопности разработчиков в вопросе выпуска обновлений. Также в квартальном отчёте был отмечен тот факт, что холдинг Embracer Group купил три студии, среди которых есть российская SmartPhone Labs.

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Последняя, как понятно из названия, занимается разработкой игр для смартфонов.