EA назвала ошибкой снятие некоторых игр с продажи в GOG и пообещала её не повторить
В конце июня Electronic Arts без объяснения причин сняла с продажи в сервисе GOG сразу несколько неплохих игр прошлого: Syndicate Wars, Syndicate Plus, а также Ultima Underworld 1+2. Затем в начале августа данные проекты словно по волшебству вернулись в сервис, да ещё и с «компенсацией» в виде возможности забрать их бесплатно в вечное пользование.
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Данная ситуация также была оставлена без комментария со стороны EA, однако издательство всё-таки осознало тот неоспоримый факт, что публику всё же стоит держать осведомлённой. В беседе с изданием GamesIndustry представители Electronic Arts уточнили, что обычно все подобные решения принимаются с учётом возможных последствий и принимая во внимание мнение игроков. Но в случае с вышеуказанным событием данный шаг почему-то был пропущен, что и привело к ситуации недопонимания.
Впредь, уверяют представители издательства, подобных ошибок допущено не будет. Ответа на главный вопрос — почему вышеуказанные игры в принципе изымались из продажи — компания так и не дала.
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Что касается подарочной раздачи, то она продлится до третьего сентября.
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