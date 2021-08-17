Ubisoft показала геймплей за и против нового оперативника Osa в Rainbow Six Siege
Сегодня на тестовых серверах Rainbow Six Siege появились все нововведения операции Crystal Guard, в том числе и главное из них — новый оперативник Osa. Данный персонаж, который, как выяснилось, ещё и трансгендер, придумал уникальное устройство — пуленепробиваемый многофункциональный щит, который можно вставлять в окна или же прикрывать им своих сослуживцев.
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Механика новая, неприятная в плане противодействия, поэтому Ubisoft справедливо решила наглядно показать, как играть за и против «Осы». Если коротко, то общедоступных способов противодействия баллистическому щиту два — взрывчатка и гранаты, а также удар прикладом, в результате которого стекло трескается в мелкую крошку, но остаётся внутри щита благодаря технологии, схожей с «триплексом». За таким «щитом» уже ничего не видно.
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Напомним, что помимо нового оперативника в обновлении Crystal Guard нас ждут изменения на трёх картах, правки баланса и другие полезные новшества. Релиз на основных серверах — вскоре после окончания тестового периода.
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