Новый оперативник Rainbow Six Siege оказался трансгендером
То, что со стартом «сезона» Crysta Guard в Rainbow Six Siege помимо изменений в некоторых картах и правок баланса появится новый игровой персонаж с позывным Osa, нам известно уже на протяжении нескольких дней. Однако только несколько часов назад представители Ubisoft поделились деталями биографии нового героя. Оказывается, Osa — персонаж-трансгендер, то есть, человек, чьё гендерное самоощущение не совпадает с его биологическим полом.
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Ubisoft, естественно, безмерно гордится новым персонажем и сообщает, что при его создании консультировалась с реальными трансгендерами, а на озвучивание даже пригласили соответствующую актрису. Всё во имя правдоподобности и органичности происходящего.
Опробовать изменения и нововведения операции Crystal Guard можно будет уже сегодня на тестовых серверах Rainbow Six Siege.
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