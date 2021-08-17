То, что со стартом «сезона» Crysta Guard в Rainbow Six Siege помимо изменений в некоторых картах и правок баланса появится новый игровой персонаж с позывным Osa, нам известно уже на протяжении нескольких дней. Однако только несколько часов назад представители Ubisoft поделились деталями биографии нового героя. Оказывается, Osa — персонаж-трансгендер, то есть, человек, чьё гендерное самоощущение не совпадает с его биологическим полом.

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Ubisoft, естественно, безмерно гордится новым персонажем и сообщает, что при его создании консультировалась с реальными трансгендерами, а на озвучивание даже пригласили соответствующую актрису. Всё во имя правдоподобности и органичности происходящего.

Опробовать изменения и нововведения операции Crystal Guard можно будет уже сегодня на тестовых серверах Rainbow Six Siege.