В современной игровой промышленности последние годы стало модно проводить так называемые кроссоверы — когда в одних играх появляется контент из совершенно других проектов. В большинстве случаев это делается просто так, для увеселения публики, и Watch Dogs Legion в этом плане не исключение: сегодня стало известно, что уже 24 августа в игре стартует дополнение-кроссовер с франшизой Assassin’s Creed.

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По сюжету, в Лондон прибывает ассасин Дарси, которая поможет игрокам в прохождении основных и второстепенных заданий, используя легендарное оружие — скрытый клинок — и скрываясь от охранников в толпе и в различных препятствиях.

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Дополнение будет автоматически доступно всем владельцам сезонного пропуска к Watch Dogs Legion.