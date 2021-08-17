В игровом сообществе давно есть устоявшееся мнение, что следить со стороны за войнами и разборками в EVE Online намного интереснее, чем в них участвовать. А подсчитывать убытки и стоимости потерянных кораблей после большого побоища — отдельное удовольствие «для ценителей».

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Именно поэтому мы сейчас будем обсуждать масштабное событие World War Bee 2, которое завершилось в начале августа и стала крупнейшей войной за всю 17-летнюю историю проекта. Война началась в июле прошлого года, разработчики из CCP Games по случаю её завершения опубликовали статистику по потерям и не только.

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Итак, в сражениях принимало участие свыше 116 тысяч персонажей, за всё время было уничтожено более 1,2 миллиона единиц кораблей, сооружений и капсул. Затраты в игровой валюте мы писать не будем — это будет понятно только для фанатов. А вот в реальной валюте на проведение World War Bee 2 было «спущено» более 3 миллионов долларов.

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По ходу развития событий World War Bee 2 было установлено несколько рекордов Гинесса, что удивительно для 17-летней игры. Так, по ходу этой войны состоялось крупнейшее PvP-побоище, там выясняли отношения 8825 человек. Самое большое число одновременных участников в PvP-сражении 6557 человек, и это тоже рекорд. За время войны было взорвано 257 «Титанов.

Для наглядности сотрудники CCP Games выпустили инфографику с затратами PAPI и The Imperium.