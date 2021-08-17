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Ремейк Myst в конце августа доберётся и до стандартных устройств

Поначалу-то он был VR-эксклюзивом.
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В конце прошлого года на устройствах виртуальной реальности (конкретно — Oculus Rift) появился ремейк культового приключения Myst. Игроки с самого начала не поняли, чем обусловлен факт данной нестандартной эксклюзивности, но уже в конце этого месяца задаваться данным вопросом больше не придётся: сегодня студия Cyan объявила о том, что ремейк Myst доберётся до PC, Xbox One и Xbox Series уже 26 августа.

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Ну а пока что можно полюбоваться живописным анонсирующим трейлером. Во сколько обойдётся игрокам обновлённая версия классики, пока не уточняется; зато известно, что купив данную игру на PC, вы сразу получите и стандартную, и VR-версию.

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Renegade1979
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