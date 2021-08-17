Пиратский экшен Sea of Thieves продолжает жить, развиваться и радовать не только игроков, но и своих разработчиков. Сегодня создатели игры из студии Rare сообщили, что июньское дополнение A Pirate’s Life, посвящённое «Пиратам Карибского моря», превзошло самые оптимистичные ожидания разработчиков. На фоне запуска этого дополнения в Sea of Thieves в июне было зафиксировано рекордное количество активных игроков — 4,8 миллиона.

реклама

анонсы и реклама Последние 3060 в Ситилинке, цены растут Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть Еще одна 3060 Ti по старой цене 3090 в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

По словам творческого руководителя Sea of Thieves Майка Чампана, команда разработчиков воодушевлена этим результатом и уже вовсю работает над новым контентом, подробностями которого с нами поделятся когда-нибудь в обозримой перспективе.