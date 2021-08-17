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В Sea of Thieves после выхода дополнения по «Пиратам Карибского моря» была зафиксирована рекордная активность игроков

Всего в июне в Sea of Thieves сыграли 4,8 млн человек.
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Пиратский экшен Sea of Thieves продолжает жить, развиваться и радовать не только игроков, но и своих разработчиков. Сегодня создатели игры из студии Rare сообщили, что июньское дополнение A Pirate’s Life, посвящённое «Пиратам Карибского моря», превзошло самые оптимистичные ожидания разработчиков. На фоне запуска этого дополнения в Sea of Thieves в июне было зафиксировано рекордное количество активных игроков — 4,8 миллиона.

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По словам творческого руководителя Sea of Thieves Майка Чампана, команда разработчиков воодушевлена этим результатом и уже вовсю работает над новым контентом, подробностями которого с нами поделятся когда-нибудь в обозримой перспективе.

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