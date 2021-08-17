Продажи средневекового экшена Chivalry 2 преодолели отметку в миллион копий
В начале лета состоялся релиз средневекового боевика Chivalry 2. Проект сразу же порадовал своих разработчиков стартовыми показателями продаж, и вот, сегодня представители Torn Banner Studios сообщили о преодолении их творением психологически важной отметки в один миллион проданных копий.
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Таким образом, Chivalry 2 стала самым успешным проектом как Torn Banner Studios, так и помогавшего им издательства Tripwire. Суммарно игроки провели в Chivalry 2 около восьми миллионов часов и уничтожили более 420 миллионов оппонентов.
Жизнь Chivalry 2 между тем только начинается: неделю назад, например, игра получила крупное обновление с новыми картами и дополнительным игровым режимом. Судя по всему, Torn Banner Studios может рассчитывать на высокую продолжительность жизни своего проекта.
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