В начале лета состоялся релиз средневекового боевика Chivalry 2. Проект сразу же порадовал своих разработчиков стартовыми показателями продаж, и вот, сегодня представители Torn Banner Studios сообщили о преодолении их творением психологически важной отметки в один миллион проданных копий.

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Таким образом, Chivalry 2 стала самым успешным проектом как Torn Banner Studios, так и помогавшего им издательства Tripwire. Суммарно игроки провели в Chivalry 2 около восьми миллионов часов и уничтожили более 420 миллионов оппонентов.

Жизнь Chivalry 2 между тем только начинается: неделю назад, например, игра получила крупное обновление с новыми картами и дополнительным игровым режимом. Судя по всему, Torn Banner Studios может рассчитывать на высокую продолжительность жизни своего проекта.