Microsoft представила Argus — систему для борьбы с пиратством на блокчейне Ethereum
Компания Microsoft совместно с китайской компанией Alibaba и Университетом Карнеги-Меллона разработали Argus — систему для антипиратских кампаний, построенную на блокчейне Ethereum. В опубликованном отчёте утверждается, что Argus позволяет отследить первоисточник пиратского контента при помощи специального алгоритма цифрового водяного знака. Представители означенных компаний утверждают, что данную систему можно применять в отношении разных типов файлов: программы, аудио, изображения.
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Разработчики системы Argus убеждены, что пользователи на анонимной основе станут жаловаться на нелегальный контент, получая за это определённые бонусы. «Троллить» систему или просто злоупотреблять ей не получится. Предполагается, что доносчик не сможет сообщать про один и тот же файлообменник несколько раз под разными именами.
В отчёте также указывается, что стоимость сообщения о пиратстве снижается до эквивалентной стоимости отправки около 14 транзакций передачи ETH для запуска в сети Ethereum. Проще говоря, стоимость использования блокчейна невысока.
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В конце сентября пройдёт SRDS — Международный симпозиум по надёжным распределённым системам. Именно там Microsoft собирается подробнее рассказать об Argus.
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