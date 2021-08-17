Аналитическая фирма Sensor Tower посчитала, что информации о прибыли мобильных игр по итогам июля будет недостаточно, и в середине августа решила опубликовать статистику загрузок мобильных игр по итогам всё того же минувшего месяца. Выяснилось, что PUBG Mobile лидирует не только по прибыли, но и по общему числу загрузок на мобильные устройства.

реклама

анонсы и реклама Последние 3060 в Ситилинке, цены растут Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть Еще одна 3060 Ti по старой цене 3090 в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Наиболее востребованной PUBG Mobile является в Индии, затем — в Китае. На втором месте по числу загрузок мобильных игр за июль — Count Masters. Вообще, десятка лидеров по числу загрузок, если не считать PUBG Mobile и с натяжкой Roblox, состоит из игр, названия которых абсолютному большинству пользователей ничего не говорят. Ничего не поделать — такова уж специфика рынка мобильных игр в целом и их азиатского сегмента в частности.