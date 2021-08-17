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PUBG Mobile стала самой загружаемой мобильной игрой в прошлом месяце

Равно как и самой прибыльной. А эти термины не всегда взаимозаменяемы.
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Аналитическая фирма Sensor Tower посчитала, что информации о прибыли мобильных игр по итогам июля будет недостаточно, и в середине августа решила опубликовать статистику загрузок мобильных игр по итогам всё того же минувшего месяца. Выяснилось, что PUBG Mobile лидирует не только по прибыли, но и по общему числу загрузок на мобильные устройства.

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Наиболее востребованной PUBG Mobile является в Индии, затем — в Китае. На втором месте по числу загрузок мобильных игр за июль — Count Masters. Вообще, десятка лидеров по числу загрузок, если не считать PUBG Mobile и с натяжкой Roblox, состоит из игр, названия которых абсолютному большинству пользователей ничего не говорят. Ничего не поделать — такова уж специфика рынка мобильных игр в целом и их азиатского сегмента в частности.

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