PUBG Mobile стала самой загружаемой мобильной игрой в прошлом месяце
Аналитическая фирма Sensor Tower посчитала, что информации о прибыли мобильных игр по итогам июля будет недостаточно, и в середине августа решила опубликовать статистику загрузок мобильных игр по итогам всё того же минувшего месяца. Выяснилось, что PUBG Mobile лидирует не только по прибыли, но и по общему числу загрузок на мобильные устройства.
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Наиболее востребованной PUBG Mobile является в Индии, затем — в Китае. На втором месте по числу загрузок мобильных игр за июль — Count Masters. Вообще, десятка лидеров по числу загрузок, если не считать PUBG Mobile и с натяжкой Roblox, состоит из игр, названия которых абсолютному большинству пользователей ничего не говорят. Ничего не поделать — такова уж специфика рынка мобильных игр в целом и их азиатского сегмента в частности.
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