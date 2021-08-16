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Первые бета-тестеры Diablo II: Resurrected жалуются на обилие мелких ошибок и недоработок

Игра попросту не готова.
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Несколько дней назад начался первый этап закрытого бета-тестирования Diablo II: Resurrected. Как мы помним, доступ к нему получили игроки, оформившие предварительный заказ именно этой игры или купившие сборник Diablo Prime Evil Collection. Чуть ранее мы писали, что консольная версия Diablo II: Resurrected не получит доступа к выбору серверов и лишится поддержки чатов. А сейчас выяснилось, что это не самая большая проблема, связанная с игрой.

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Участники тестирования жалуются на профильном форуме Reddit, что предлагаемый к тестированию клиент Diablo II: Resurrected изобилует техническими ошибками, пусть и мелками. Тестерам пришлось лицезреть следующие мелкие баги: «поломанные» NPC, проблемы с проигрыванием анимаций, атакующие через стены враги, сбоящие чат и инвентарь.

Порой случаются штуки посерьёзнее: проблема с аутентификацией, потеря прогресса, подтормаживания при обсчёте попаданий и разное время загрузки некоторых предметов. Тестеры также жалуются на читеров, которые играли за ассасинов и некромантов, хотя их разработчики официально не давали опробовать.

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Отсюда следует простой вывод: до релиза разработчики не успеют починить Diablo II: Resurrected. Игра должна выйти уже 23 сентября — за такой короткий срок исправить все огрехи не получится. Начало общего бета-тестирования запланировано на 20 августа, поэтому вскоре любой желающий может проверить степень готовности проекта.

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