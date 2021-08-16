Первые бета-тестеры Diablo II: Resurrected жалуются на обилие мелких ошибок и недоработок
Несколько дней назад начался первый этап закрытого бета-тестирования Diablo II: Resurrected. Как мы помним, доступ к нему получили игроки, оформившие предварительный заказ именно этой игры или купившие сборник Diablo Prime Evil Collection. Чуть ранее мы писали, что консольная версия Diablo II: Resurrected не получит доступа к выбору серверов и лишится поддержки чатов. А сейчас выяснилось, что это не самая большая проблема, связанная с игрой.
реклама
Участники тестирования жалуются на профильном форуме Reddit, что предлагаемый к тестированию клиент Diablo II: Resurrected изобилует техническими ошибками, пусть и мелками. Тестерам пришлось лицезреть следующие мелкие баги: «поломанные» NPC, проблемы с проигрыванием анимаций, атакующие через стены враги, сбоящие чат и инвентарь.
Порой случаются штуки посерьёзнее: проблема с аутентификацией, потеря прогресса, подтормаживания при обсчёте попаданий и разное время загрузки некоторых предметов. Тестеры также жалуются на читеров, которые играли за ассасинов и некромантов, хотя их разработчики официально не давали опробовать.
реклама
Отсюда следует простой вывод: до релиза разработчики не успеют починить Diablo II: Resurrected. Игра должна выйти уже 23 сентября — за такой короткий срок исправить все огрехи не получится. Начало общего бета-тестирования запланировано на 20 августа, поэтому вскоре любой желающий может проверить степень готовности проекта.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила