Первая фаза бета-тестирования Diablo II: Resurrected стартовала ещё 13 августа, опробовать сборку могли владельцы PC и консолей. В случае с оригинальной целевой платформой никаких видимых проблем не возникло: игроки в отзывах не стеснялись предаваться ностальгии и хвалили разработчиков за бережное обращение с первоисточником. В случае с консольной ремастер-версией Diablo II не обошлось без технических ограничений.

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Так, в Diablo II: Resurrected для PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One на тесте не было возможности просмотра серверов. Соответственно, настраиваемых лобби тоже там не было. В оригинальной Diablo II игроки создавали собственные игры с уникальными подписями, что позволяло другим пользователям выбирать серверы, определяя по названию о запланированных там активностях. А в консольной Diablo II: Resurrected выбор сервера происходит автоматически.

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Фанатов Diablo II также огорчил тот факт, что в переиздании для консолей никак не реализованы функции текстового и голосового чатов. То есть, у игроков не будет возможности пообщаться с друзьями с помощью внутриигровых сервисов и инструментов. Конечно, стоит надеяться, что ближе к релизу (или уже после него) текстовой и голосовой чаты появятся, но в случае с Diablo 3 этого так и не произошло.