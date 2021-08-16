Разработчики из CD Projekt RED нарушили долгое радиомолчание, выпустив заметку на официальном сайте Cyberpunk 2077, посвящённую грядущему патчу 1.3. Полного списка изменений там ещё нет: всё пока ограничивается знакомыми по патчу 1.2 «типа художественными» описаниями некоторых правок от имени Джиллиан Джордан, ведущей новостей 54-го канала в игре.

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Если отбросить всё это графоманское непотребство (простите, других слов уже нет), то для Cyberpunk 2077 запланированы следующие изменения:

улучшенная мини-карта и навигатор во время управления транспортным средством. На карте будет отображаться больше территории, ориентироваться в городе станет намного проще; реклама

экран с выбором «куклы» в задании «Кукольный домик» задержится на более продолжительное время — раньше это было поводом для отдельных шуток в сообществе. Игрок при первом прохождении не успевал рассмотреть кандидатов и выбирал «куклу», исходя из её имени. Курьёзность ситуации заключалась в том, что за именем «Ангел» скрывался вовсе не такой персонаж, каким его рисовало ваше воображение. Кто проходил — тот поймёт;

возможность перераспределить очки способностей. Авторы собираются добавить такую опцию в меню персонажа для смены в любой момент, стоимость сброса будет зависеть от количества потраченных очков на прокачку. реклама

Изучение запланированных изменений может вызвать у подготовленного игрока вопросы. Упомянутые выше «фиксы» уже были реализованы в том или ином виде неравнодушными мододелами практически сразу после релиза — взять тот же момент с неудобной мини-картой. А такой пустяковый момент, как увеличенное время демонстрации статичной картинки, обычно стыдливо правится дежурным «хотфиксом» без привлечения большого внимания. Хочется верить, что о самом «вкусном» поляки просто ещё не рассказали.

Дата выхода патча 1.3 ещё не названа, но, если принять во внимание опыт маркетингового сопровождения предыдущих «заплаток» для Cyberpunk 2077, то ждать осталось совсем недолго.

Также разработчики из CD Projekt RED собираются раскрыть детали нового патча во время прямой трансляции на Twitch-канале студии. Стрим состоится уже завтра, 17 августа, в 19:00 по московскому времени. Полный список изменений будет выпущен в самое ближайшее время.