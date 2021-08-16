Коллектив Madmind Studios объявил о том, что запуск их неоднозначного по своему геймплею проекта Succubus, который впору демонстрировать не в играх, а в порнографических фильмах, откладывается ещё на месяц. Если ранее релиз был отложен до 8 сентября, то теперь всем интересующимся придётся ждать до 5 октября.

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Напоминаем, что Succubus является продолжением проекта Agony, который в своё время пришлось выпускать аж в двух отдельных версиях — с цензурой и без. Несмотря на наличие контента, который всегда продаётся, популярной Agony даже с большой натяжкой назвать нельзя: 300 тысяч копий по статистике весны прошлого года. Какая судьба ждёт её продолжение в лице Succubus, гадать не будем и подождём до осени.