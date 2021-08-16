В свежем тизере Postal Brain Damaged показали аж полминуты геймплея
Около года назад студия Running With Scissors представила вниманию общественности Postal Brain Damaged — ответвление франшизы, превращающее игру в псевдоретро-шутер с упором на линейное прохождение и стрельбу. С тех пор никаких новых сведений, пока несколько часов назад авторы проекта не опубликовали 4-минутный видеоролик с обращённым в нашу сторону бормотанием Чувака. Само бормотание нам абсолютно не интересно; если что-то и заслуживает внимания, то самый финал видео, где нам показали небольшой отрывок с динамичным игровым процессом новинки.
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Напомним, что по сюжету Postal Brain Damaged Чувак попал в психиатрическую больницу, получив за время своих безумных приключений несовместимое со здоровым существованием количество ударов по голове. Хотя у Чувака, в отличие от некоторых, кто испытал аналогичное отношение к своей голове, осталась возможность связно формулировать свои мысли, но в целом он превратился в ещё более безумного антигероя, чем тот, с которым мы имели дело в основных проектах по франшизе.
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Основная задача — вырваться из «психушки», попутно отбиваясь от медперсонала и превращённых ими в зомби пациентов. Релиз Postal Brain Damaged должен состояться до конца этого года, пока без конкретики.
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