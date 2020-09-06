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Анонс Postal Brain Damaged — ответвления франшизы, в котором Чувак стал ещё безумнее, чем раньше

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На фоне успеха вышедшей осенью прошлого года в раннем доступе Postal 4 No Regerts компания Running With Scissors внезапно анонсировала Postal Brain Damaged — ответвление основной франшизы, которое превращает Postal в своеобразный ретро-шутер с прицелом на точную стрельбу и скорость движений.

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Важно сразу отметить, что непосредственно за разработку Postal Brain Damaged отвечает не Running With Scissors, а её партнёры из студий CreativeForge Games и Hyperstrange. Сама RWS сейчас вовсю трудится над Postal 4 No Regerts.

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По сюжету Postal Brain Damaged, наш главный герой, Чувак, за время своих приключений получил несовместимое со здоровым существований количество ударов по голове и выкурил чрезмерное количество «трубок здоровья», в результате чего сильно пострадал его головной мозг (отсюда и подзаголовок). Чувак попадает в психиатрическую больницу, где его окружают различные сумасшедшие и медсёстры. Выбираться из больнички придётся с боем в стиле классических шутеров.

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Как обещают разработчики, хоть Postal Brain Damaged и принадлежит к жанру динамичных шутеров, но сохранит присущие серии чёрный юмор, сатиру и предельную жестокость и безумие происходящего.

Релиз запланирован на конец следующего года.

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Теги

running with scissors postal 4 no regerts postal brain damaged
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t-dirt
12:10
между ртх3070 и ртх3060. фиксед.
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Listoman
12:09
Он не добрый, он умный. Низкие цены - отсутствие хейта. При этом малое кол-во чипов 30 серии, то есть рост цен из-за дефицита)
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Listoman
12:08
Не путай причину и следствие. У нвидки дефицит, так как амуда ещё ничего не сказала про свои бигмаки)
Партнёры AMD в этом году не успеют выпустить собственные версии видеокарт поколения RDNA 2
jugador
12:07
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supreme-thx
12:06
все верно, но кто или что такое моргенштерн? так вроде немецкий меч назывался
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t-dirt
12:04
а потом ты просыпаешься.
Новый флагман AMD – Big Navi может оказаться гораздо медленнее GeForce RTX 3080 – подробности о техпроцессе и медленной памяти GDDR6
supreme-thx
12:04
я требую добавления еще одной звезды для таких вот материалов. это 6!
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t-dirt
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о, фантазии рождённого из задницы подъехали.
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wolfy81
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LoL
12:03
Вот тебе с сайта микрон) https://www.micron.com/products/ultra-bandwidth-solutions/gddr6x Подскажи чем упарываешся.
Новый флагман AMD – Big Navi может оказаться гораздо медленнее GeForce RTX 3080 – подробности о техпроцессе и медленной памяти GDDR6
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