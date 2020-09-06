На фоне успеха вышедшей осенью прошлого года в раннем доступе Postal 4 No Regerts компания Running With Scissors внезапно анонсировала Postal Brain Damaged — ответвление основной франшизы, которое превращает Postal в своеобразный ретро-шутер с прицелом на точную стрельбу и скорость движений.

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Важно сразу отметить, что непосредственно за разработку Postal Brain Damaged отвечает не Running With Scissors, а её партнёры из студий CreativeForge Games и Hyperstrange. Сама RWS сейчас вовсю трудится над Postal 4 No Regerts.

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По сюжету Postal Brain Damaged, наш главный герой, Чувак, за время своих приключений получил несовместимое со здоровым существований количество ударов по голове и выкурил чрезмерное количество «трубок здоровья», в результате чего сильно пострадал его головной мозг (отсюда и подзаголовок). Чувак попадает в психиатрическую больницу, где его окружают различные сумасшедшие и медсёстры. Выбираться из больнички придётся с боем в стиле классических шутеров.

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Как обещают разработчики, хоть Postal Brain Damaged и принадлежит к жанру динамичных шутеров, но сохранит присущие серии чёрный юмор, сатиру и предельную жестокость и безумие происходящего.

Релиз запланирован на конец следующего года.