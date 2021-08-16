Ubisoft всё-таки нашла в словаре определение слова «совесть» и рассказала, что нового ждёт фанатов тактического шутера Rainbow Six Siege в свежем обновлении Crystal Guard. Помимо уже представленного ранее оперативника с позывным Оса изменения, в целом, стандартные для привычных «операций» в «Осаде»: готовьтесь к изменениям на отдельных полях боя, правкам баланса. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Изменениям подвергнутся локации «Клуб», «Побережье» и «Банк»: в угоду балансу на них будут реализованы дополнительные элементы разрушаемости, новые проходы и точи дислокации. Отдельных оперативников и применяемые ими устройства ждут корректировки в вопросе баланса.

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Всё новшества Crystal Guard появятся на тестовом сервере Rainbow Six Siege уже завтра.