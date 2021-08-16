Уже завтра подающая большие надежды глобальная (4X) стратегия Humankind поступит в продажу и станет доступна для прохождения всеми желающими. Но разработчики из Aplitude Studios настолько уверены в качестве своего продукта, что разрешили профильным изданиям и игровым критикам опубликовать соответствующие обзоры уже сегодня. И вот, агрегатор Metacritic их потихоньку начал собирать.

реклама

анонсы и реклама Последние 3060 в Ситилинке, цены растут Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть Еще одна 3060 Ti по старой цене 3090 в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Рецензий пока не очень много, но основные детали из них почерпнуть уже можно. Как пишут журналисты, Amplitude удалось сделать достойнейшую глобальную стратегию с интересными и глубокими по степени своей проработки механиками игрового процесса. Отдельные представители игровых изданий даже демонстрируют своё красноречие и называют Humankind глотком свежего воздуха в мире однотипных представителей жанра.

Да, называть Humankind полноценным конкурентом Sid Meier’s Civilization, пожалуй, неправильно, поскольку слишком уж фундаментальны между ними отличия, но в целом, как убеждены обозреватели, фанатам жанра должно понравиться. Без недостатков, конечно, не обошлось: есть технические огрехи, а издание PC Gamer сетует на недостаточный уровень изобретательности Amplitude Studios в отношении Humankind. Как бы то ни было, на текущий момент Humankind довольствуется на Metacritic 80 баллами из 100 возможных. Что о проекте думают простые игроки, узнаем уже завтра.