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Глобальная стратегия Humankind получила в основном высокие оценки критиков

У Amplitude Studios таки получился конкурент «Циве»?
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Уже завтра подающая большие надежды глобальная (4X) стратегия Humankind поступит в продажу и станет доступна для прохождения всеми желающими. Но разработчики из Aplitude Studios настолько уверены в качестве своего продукта, что разрешили профильным изданиям и игровым критикам опубликовать соответствующие обзоры уже сегодня. И вот, агрегатор Metacritic их потихоньку начал собирать.

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Рецензий пока не очень много, но основные детали из них почерпнуть уже можно. Как пишут журналисты, Amplitude удалось сделать достойнейшую глобальную стратегию с интересными и глубокими по степени своей проработки механиками игрового процесса. Отдельные представители игровых изданий даже демонстрируют своё красноречие и называют Humankind глотком свежего воздуха в мире однотипных представителей жанра.

Да, называть Humankind полноценным конкурентом Sid Meier’s Civilization, пожалуй, неправильно, поскольку слишком уж фундаментальны между ними отличия, но в целом, как убеждены обозреватели, фанатам жанра должно понравиться. Без недостатков, конечно, не обошлось: есть технические огрехи, а издание PC Gamer сетует на недостаточный уровень изобретательности Amplitude Studios в отношении Humankind. Как бы то ни было, на текущий момент Humankind довольствуется на Metacritic 80 баллами из 100 возможных. Что о проекте думают простые игроки, узнаем уже завтра.

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