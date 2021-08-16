Киберспортивная Call of Duty League потеряла сразу двух спонсоров. Речь идёт о производителе гарнитур ASTRO Gaming и армии США. С официального сайта лиги пропали логотипы указанных спонсоров, но представители Activision Blizzard пока не готовы дать комментарий по этому поводу. Есть мнение, что отказ от финансирования связан со скандалами внутри издательства, о которых мы не единожды писали в прошлых заметках.

реклама

анонсы и реклама -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3060 Ti ASUS - цена снижена в полтора раза 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Армия США являлась спонсором Call of Duty League только с 2020 года, а вот производитель гарнитур ASTRO Gaming отчисляла деньги на поддержку лиги практически с момента её основания. Более того, ASTRO Gaming ещё несколько месяцев назад строила планы по поддержке Call of Duty League на 2022 год, но от всего этого, как видим, пришлось отказаться. Указанный производитель даже отменил продажу стилизированных наушников с логотипом лиги.

реклама The Call of Duty League has lost another sponsor, just before CDL Champs, as ASTRO Gaming's logo has disappeared from the CDL site. https://t.co/ZA5b3GKEk1 — CharlieIntel - Call of Duty News (@charlieINTEL) August 13, 2021

Напомним, несколько недель назад киберспортивная лига Overwatch лишилась поддержки сразу пяти спонсоров, среди них была Coca-Cola, например.