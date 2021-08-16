Армия США и ASTRO Gaming отказались спонсировать Call of Duty League на фоне скандалов в Activision Blizzard
Киберспортивная Call of Duty League потеряла сразу двух спонсоров. Речь идёт о производителе гарнитур ASTRO Gaming и армии США. С официального сайта лиги пропали логотипы указанных спонсоров, но представители Activision Blizzard пока не готовы дать комментарий по этому поводу. Есть мнение, что отказ от финансирования связан со скандалами внутри издательства, о которых мы не единожды писали в прошлых заметках.
реклама
Армия США являлась спонсором Call of Duty League только с 2020 года, а вот производитель гарнитур ASTRO Gaming отчисляла деньги на поддержку лиги практически с момента её основания. Более того, ASTRO Gaming ещё несколько месяцев назад строила планы по поддержке Call of Duty League на 2022 год, но от всего этого, как видим, пришлось отказаться. Указанный производитель даже отменил продажу стилизированных наушников с логотипом лиги.
реклама
The Call of Duty League has lost another sponsor, just before CDL Champs, as ASTRO Gaming's logo has disappeared from the CDL site. https://t.co/ZA5b3GKEk1— CharlieIntel - Call of Duty News (@charlieINTEL) August 13, 2021
Напомним, несколько недель назад киберспортивная лига Overwatch лишилась поддержки сразу пяти спонсоров, среди них была Coca-Cola, например.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила