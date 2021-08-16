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Армия США и ASTRO Gaming отказались спонсировать Call of Duty League на фоне скандалов в Activision Blizzard

Кажется, по-другому и быть не могло.
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Киберспортивная Call of Duty League потеряла сразу двух спонсоров. Речь идёт о производителе гарнитур ASTRO Gaming и армии США. С официального сайта лиги пропали логотипы указанных спонсоров, но представители Activision Blizzard пока не готовы дать комментарий по этому поводу. Есть мнение, что отказ от финансирования связан со скандалами внутри издательства, о которых мы не единожды писали в прошлых заметках.

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Армия США являлась спонсором Call of Duty League только с 2020 года, а вот производитель гарнитур ASTRO Gaming отчисляла деньги на поддержку лиги практически с момента её основания. Более того, ASTRO Gaming ещё несколько месяцев назад строила планы по поддержке Call of Duty League на 2022 год, но от всего этого, как видим, пришлось отказаться. Указанный производитель даже отменил продажу стилизированных наушников с логотипом лиги.

Напомним, несколько недель назад киберспортивная лига Overwatch лишилась поддержки сразу пяти спонсоров, среди них была Coca-Cola, например.

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