Моддер показал, как выглядела бы Bloodborne в режиме от первого лица
Пока геймеры всех стран и континентов надеются на то, что FromSoftware когда-нибудь соизволит «выкатить» ремастер Bloodborne с новыми функциями, энтузиасты, не дожидаясь у моря погоды, потихоньку добавляют эти самые новые функции в оригинальную игру. Так, моддер под ником Garden of Eyes продемонстрировал, как знаменитый PlayStation-эксклюзив Bloodborne может выглядеть, если преобразовать его в слэшер от первого лица.
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Как сообщает энтузиаст, в основу данной модификации лёг аналогичный мод для Dark Souls 3. Процесс осложняется различными ограничениями, накладываемыми на моддинг консольными платформами, но Garden of Eyes надеется, что игроки смогут оценить его работу уже скоро. Пока что приходится ограничиваться видеороликом.
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Какие-либо комментарии касательно увиденного излишни: очевидно, что игра, заточенная под вид от третьего лица, в режиме вида от первого лица будет выглядеть неестественно, не говоря уже о таких недоработках, как отсутствующие у персонажа руки.
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