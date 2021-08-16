Дебютный трейлер Lovecraft’s Untold Stories 2 — мрачного «рогалика» во вселенной Говарда Лавкрафта
1C Entertainment опубликовала первый трейлер Lovecraft’s Untold Stories 2 — мрачного «рогалика», действие которого происходит во вселенной Говарда Лавкрафта. В ролике нам показали основных действующих персонажей с их способностями, а также непосредственно сами сражения на улицах Парижа.
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Мы точно знаем, что в момент релиза в этом «рогалике» будет доступно шесть героев для отыгрыша, что в два раза больше, чем в первой части. Разработчики пообещали реализовать для Lovecraft’s Untold Stories 2 кооперативный режим для четырёх игроков и добавить полноценную систему создания предметов и оружия.
Первая Lovecraft’s Untold Stories вышла в конце января 2019 года и была хорошо принята публикой, в Steam у неё есть 84% рейтинга на основании более 480 отзывов.
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Lovecraft’s Untold Stories 2 должна выйти в раннем доступе Steam уже 28 октября. Всё верно: пока релиз проекта запланирован только для PC.
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