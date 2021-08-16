Дизайнеру Twisted Metal ничего неизвестно о производстве новой части серии
На выходных в Сети благодаря подающему большие надежды инсайдера Тома Хендерсона появилась информация о том, что в производстве находится новая часть серии разрушительных гонок на выживание Twisted Metal, выйти которая якобы должна в 2023 году. Хотя из уст Хендерсона информация звучит достаточно правдоподобно, но фанаты Twisted Metal одними словами инсайдера не насытились и решили обратиться напрямую к Дэвиду Яффе, дизайнеру и геймдиректору франшизы.
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Ответ господина Яффе оказался вполне ожидаемым, а потому — безболезненным. По словам разработчика, ему ничего неизвестно о производстве новой части Twisted Metal, и что ему было бы больно и досадно, если Sony действительно работает над новинкой, не поставив его в известность о происходящем. С другой стороны, Яффе справедливо отмечает, что Sony ему ничего не обязана.
Получается, что перед нами два варианта. Либо никакой новой Twisted Metal не существует в принципе (наиболее логичный вывод), а слухи ложные, либо же Sony решила «освежить» франшизу, допустив к ней новых разработчиков, включая руководящий состав. Хотелось бы верить, что правду мы узнаем хотя бы до конца года, ну максимум до второй половины 2022-го.
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