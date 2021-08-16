На выходных в Сети благодаря подающему большие надежды инсайдера Тома Хендерсона появилась информация о том, что в производстве находится новая часть серии разрушительных гонок на выживание Twisted Metal, выйти которая якобы должна в 2023 году. Хотя из уст Хендерсона информация звучит достаточно правдоподобно, но фанаты Twisted Metal одними словами инсайдера не насытились и решили обратиться напрямую к Дэвиду Яффе, дизайнеру и геймдиректору франшизы.

реклама

анонсы и реклама 3060 Ti ASUS - цена снижена в полтора раза -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Ответ господина Яффе оказался вполне ожидаемым, а потому — безболезненным. По словам разработчика, ему ничего неизвестно о производстве новой части Twisted Metal, и что ему было бы больно и досадно, если Sony действительно работает над новинкой, не поставив его в известность о происходящем. С другой стороны, Яффе справедливо отмечает, что Sony ему ничего не обязана.

Получается, что перед нами два варианта. Либо никакой новой Twisted Metal не существует в принципе (наиболее логичный вывод), а слухи ложные, либо же Sony решила «освежить» франшизу, допустив к ней новых разработчиков, включая руководящий состав. Хотелось бы верить, что правду мы узнаем хотя бы до конца года, ну максимум до второй половины 2022-го.