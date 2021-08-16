Дополнение Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2 когда-нибудь обязательно выйдет, однако разработчики на протяжении уже почти полугода, минувших с момента анонса аддона, упорно отказываются оглашать точную дату его выхода. Радует хоть то, что время от времени SCS Software вспоминает про аудиторию своего популярного симулятора дальнобойщика и публикует скриншоты из «российского» дополнения. На выходных разработчики опубликовали небольшую пачку скриншотов из грядущего аддона и даже предложили игрокам догадаться, в каких локациях они (скриншоты) были сняты.

реклама

анонсы и реклама 3060 Ti ASUS - цена снижена в полтора раза -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

реклама

Хотелось бы верить, что SCS Software не будет мучить игроков и в скором времени всё-таки соизволит назвать день, в который мы сможем отправиться в «Сердце России».