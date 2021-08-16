Пачка скриншотов из посвящённого России дополнения к Euro Truck Simulator 2
Дополнение Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2 когда-нибудь обязательно выйдет, однако разработчики на протяжении уже почти полугода, минувших с момента анонса аддона, упорно отказываются оглашать точную дату его выхода. Радует хоть то, что время от времени SCS Software вспоминает про аудиторию своего популярного симулятора дальнобойщика и публикует скриншоты из «российского» дополнения. На выходных разработчики опубликовали небольшую пачку скриншотов из грядущего аддона и даже предложили игрокам догадаться, в каких локациях они (скриншоты) были сняты.
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Хотелось бы верить, что SCS Software не будет мучить игроков и в скором времени всё-таки соизволит назвать день, в который мы сможем отправиться в «Сердце России».
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