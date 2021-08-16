Команда поддержки Facebook объявила о добавлении сквозного шифрования для голосовых и видеозвонков в приложении Messenger. Данное важное программное нововведение появилось одновременно с новыми функциями по управлению исчезающими сообщениями.

реклама

анонсы и реклама 3060 Ti ASUS - цена снижена в полтора раза -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Напомним, сквозное шифрование текстовых сообщений появилось в приложении Facebook Messenger ещё в 2016-м году, а сейчас разработчики позаботились о безопасности вызовов, что очень важно, если принимать во внимание количество ежедневно совершаемых видеозвонков — более 150 миллионов.

В другом популярном мессенджере, WhatsApp, сквозное шифрование голосовых и видеозвонков реализовали чуть раньше. Также данная функция есть, например, в Telegram, Zoom и, разумеется, Signal. Последний из перечисленных считается одним из самых безопасных мессенджеров.

реклама

Что до новых функций по управлению исчезающими сообщениями в Messenger, то теперь у пользователей появилась возможность выбирать, через какое время отправленные сообщения будут исчезать. По времени всё настраивается довольно гибко, можно выставить период от 5 секунд до 24 часов.