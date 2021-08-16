Facebook Messenger обзавёлся функцией сквозного шифрования голосовых и видеозвонков
Команда поддержки Facebook объявила о добавлении сквозного шифрования для голосовых и видеозвонков в приложении Messenger. Данное важное программное нововведение появилось одновременно с новыми функциями по управлению исчезающими сообщениями.
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Напомним, сквозное шифрование текстовых сообщений появилось в приложении Facebook Messenger ещё в 2016-м году, а сейчас разработчики позаботились о безопасности вызовов, что очень важно, если принимать во внимание количество ежедневно совершаемых видеозвонков — более 150 миллионов.
В другом популярном мессенджере, WhatsApp, сквозное шифрование голосовых и видеозвонков реализовали чуть раньше. Также данная функция есть, например, в Telegram, Zoom и, разумеется, Signal. Последний из перечисленных считается одним из самых безопасных мессенджеров.
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Что до новых функций по управлению исчезающими сообщениями в Messenger, то теперь у пользователей появилась возможность выбирать, через какое время отправленные сообщения будут исчезать. По времени всё настраивается довольно гибко, можно выставить период от 5 секунд до 24 часов.
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