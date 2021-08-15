Разработчики из польской студии Rif Game совместно с ManyDevStudio анонсировали No Man’s Island. Это приключенческая игра с популярными сегодня элементами выживания, в которой игроков отправят на таинственный остров с монстрами.

реклама

анонсы и реклама 3060 Ti ASUS - цена снижена в полтора раза -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU MSI RTX 3060 Ti по старой цене до последнего роста Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Ключевое отличие данного проекта от многочисленных представителей жанра заключается в ракурсе камеры — она посажена очень высоко, поэтому мы можем смело называть No Man’s Island изометрическим «выживастиком». Ещё один любопытный факт, определяющий внутреннее устройство проекта, — это отсутствие чётких инструкций для игрока. Да, ему придётся искать ресурсы, создавать предметы и инструменты, ловить рыбу, обустраивать себе жилище. Но делать это нужно будет в формате «развлеки себя сам».

Разумеется, портить быт «аборигенам по принуждению» обязаны монстры, а вот вносить в него разнообразие будут запрятанные на острове тайны. Последние, как вы понимаете, обязательно нужно раскрыть.

реклама

Даты релиза у No Man’s Island пока нет, но вы можете опробовать геймплей проекта в демоверсии, размещённой в Steam. В момент релиза нам предложат к изучению два биома с двумя начальными уровнями сложности. Если же No Man’s Island дотянет до бета-теста, то к тому моменту в игре также появятся пять биомов и пять уровней сложности.