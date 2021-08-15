Польские разработчики анонсировали No Man’s Island — изометрический «выживастик» про таинственный остров
Разработчики из польской студии Rif Game совместно с ManyDevStudio анонсировали No Man’s Island. Это приключенческая игра с популярными сегодня элементами выживания, в которой игроков отправят на таинственный остров с монстрами.
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Ключевое отличие данного проекта от многочисленных представителей жанра заключается в ракурсе камеры — она посажена очень высоко, поэтому мы можем смело называть No Man’s Island изометрическим «выживастиком». Ещё один любопытный факт, определяющий внутреннее устройство проекта, — это отсутствие чётких инструкций для игрока. Да, ему придётся искать ресурсы, создавать предметы и инструменты, ловить рыбу, обустраивать себе жилище. Но делать это нужно будет в формате «развлеки себя сам».
Разумеется, портить быт «аборигенам по принуждению» обязаны монстры, а вот вносить в него разнообразие будут запрятанные на острове тайны. Последние, как вы понимаете, обязательно нужно раскрыть.
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Даты релиза у No Man’s Island пока нет, но вы можете опробовать геймплей проекта в демоверсии, размещённой в Steam. В момент релиза нам предложат к изучению два биома с двумя начальными уровнями сложности. Если же No Man’s Island дотянет до бета-теста, то к тому моменту в игре также появятся пять биомов и пять уровней сложности.
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