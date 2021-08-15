Несколько дней назад в Battlefield 2042 стартовало закрытое тестирование, участники которого подписали договор о неразглашении (NDA). Как оно обычно бывает, текст этих договоров никто не читает, и в Сети словно грибы после дождя начали появляться первые сведения и даже видеоролики с закрытого тестирования проекта. EA поняла, что бороться с последствиями уже почти бесполезно, поэтому комьюнити-менеджер издательства решил попробовать пресечь даже попытки дальнейшего нарушения NDA.

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Как сообщает менеджер в своём Twitter, игроки должны понимать, что нарушение правил закрытого тестирования Battlefield 2042 приведёт к блокировке дальнейшего участия к техническим тестам и даже, при особо злостных нарушениях, блокировке Battlefield 2042 после релиза. По словам сотрудника EA, за последние двое суток заслуженное наказание получили «множество» участников тестирования, которых уже лишили доступа к закрытому тесту.

Релиз Battlefield 2042 назначен на 22 октября, а в сентябре пройдёт публичный открытый бета-тест, где уже можно будет спокойно играть и делиться записями геймплея.