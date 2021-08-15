EA пригрозила блокировкой «сливающим» в Сеть информацию с технического тестирования Battlefield 2042
Несколько дней назад в Battlefield 2042 стартовало закрытое тестирование, участники которого подписали договор о неразглашении (NDA). Как оно обычно бывает, текст этих договоров никто не читает, и в Сети словно грибы после дождя начали появляться первые сведения и даже видеоролики с закрытого тестирования проекта. EA поняла, что бороться с последствиями уже почти бесполезно, поэтому комьюнити-менеджер издательства решил попробовать пресечь даже попытки дальнейшего нарушения NDA.
реклама
Как сообщает менеджер в своём Twitter, игроки должны понимать, что нарушение правил закрытого тестирования Battlefield 2042 приведёт к блокировке дальнейшего участия к техническим тестам и даже, при особо злостных нарушениях, блокировке Battlefield 2042 после релиза. По словам сотрудника EA, за последние двое суток заслуженное наказание получили «множество» участников тестирования, которых уже лишили доступа к закрытому тесту.
Релиз Battlefield 2042 назначен на 22 октября, а в сентябре пройдёт публичный открытый бета-тест, где уже можно будет спокойно играть и делиться записями геймплея.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила