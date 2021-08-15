Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

3D Realms показала геймплей Cultic — ретро-шутера, вдохновлённого культовой Blood

Знаменитый «красноглазик» игропрома конца 1990-х был бы доволен.
+
3070 Ti - цена упала на порядок

Blood занимает особое место в списке культовых шутеров середины—начала 1990-х. Проект «брал» харизматичным антигероем, мрачными шутками и морем отсылок к знаменитым фильмам ужасов прошлого века. Данный «кровавый» боевик пару лет назад удостоился чести быть переизданным, но сама идея проекта развития не получала. До сегодняшнего дня. В рамках своего Realms Deep 2021 издательство 3D Realms представило любопытный проект под названием Cultic, представляющий собой, как вы уже прочитали в заголовке, идейного наследника Blood.

реклама

анонсы и реклама
3060 Ti ASUS - цена снижена в полтора раза
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
3090 дешево в XPERT.RU
MSI RTX 3060 Ti по старой цене до последнего роста
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Как и в своём знаменитом прародителе, в Cultic наш главный герой восстаёт из мёртвых, чтобы завершить незаконченное дело. На пути ему встанут различные культисты и призванные ими твари, которых необходимо самым жестоким образом уничтожать. В отличие от Blood, однако, Cultic допускает некоторую свободу при прохождении: в зависимости от своих геймплейных предпочтений вы можете проноситься по уровням с оружием наперевес или же подходить к сражению с изяществом, раскладывая ловушки, действуя из укрытий и тому подобное.

реклама

Заявлен богатый арсенал огнестрельного оружия и взрывчатки середины XX века, так что инструменты осуществления своей миссии — в наличии. Релиз должен состояться «скоро», но пока без конкретики. Зато уже есть демоверсия в Steam, которую может опробовать любой желающий.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

3d realms cultic
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

3D Realms показала геймплей Cultic — ретро-шутера, вдохновлённого культовой Blood
+
Nightdive Studios официально представила Powerslave Exhumed — ремастер «египетского» боевика из 90-х
+
Фанаты Half-Life 2 всё же смогли побить рекорд «онлайна» игры в Steam
4
В Steam распродажа шутеров от EA: игры серий Battlefield, Crysis и Titanfall со скидками до 75 %
2
В COD Warzone засветилась советская снайперша времён ВОВ — похоже, это очередной намёк на COD Vanguard
+
Переиздание хардкорного боевика Severance Blade of Darkness выйдет в октябре
10

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 45
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 27
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О бесплатных радиомайнерах для добычи криптовалюты Helium
24
Распродажа: пожизненная лицензия на Windows 10 всего лишь за 930 рублей
Выжимаем +19 % FPS в Ведьмак 3: Дикая охота на бюджетной видеокарте в 1080p
35
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
11
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi XD6
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Wave
6
Рассказываю о своих впечатлениях от прохождения Call of Duty WWII
2

Сейчас обсуждают

Андрей Дюкин
04:00
Вот как раз ниже кто то комент написал. Что карты с архитектурой сдна как раз для вычислений. А это значит АМД как всегда в деле.
AMD готова представить ускорители с архитектурой CDNA 2 к концу года
mo3ulla
03:59
у меня было много интелов .. но сумарная сырость платформы 11900к - просто удивила .. а убогий во всех отношениях КП который сливает подчистую кп в 10900к и поныне сделал итоговое ощущение от проца в...
Память DDR5-4800 уступает DDR4-3200 в тестах процессора Intel Core i9-12900K
Rostislav Gorshenev
03:53
🤣
Подорожание Эфира привело к росту цен на видеокарты в магазинах РФ – GeForce 3060 прибавила 6000 р
Вскукарек Интелбоев
03:50
Intel rip
Память DDR5-4800 уступает DDR4-3200 в тестах процессора Intel Core i9-12900K
Yolanda Tarska
03:49
Ой да будто что-то там плохо работает, топовый процессор.
Память DDR5-4800 уступает DDR4-3200 в тестах процессора Intel Core i9-12900K
Tsifrokayf
03:47
Отзыв от того кто сам лично не играл)?
Cyberpunk 2077 смогли запустить с 50 модами, ультра-настройками и в 4K на RTX 3090
mo3ulla
03:42
тут не все может быть так однозначно . в 11900к интел умудрились слить в унитаз отличный КП времен сандика - скайлейка заменив его непотребством ведущим родословную с ноутов и дав понять что эта помо...
Память DDR5-4800 уступает DDR4-3200 в тестах процессора Intel Core i9-12900K
Дмитрий Внук
03:41
Оно так со времён dimm модулей.
Память DDR5-4800 уступает DDR4-3200 в тестах процессора Intel Core i9-12900K
Дмитрий Дубовской
03:33
Учи матчасть, прежде чем строить из себя блоХера! ППШ у немцев, потому что в Нормандию было отправлено 10 000 таких трофейных пистолетов-пулемётов, переделанных предварительно в Германии под патрон 9м...
Рассказываю о своих впечатлениях от прохождения Call of Duty WWII
Илья Оглоблин
03:30
Они даже нормально ответить на твои факты не могут :D что-то типа "бла, бла") пока до них дойдёт, что крипта это не деньги и что их кинут по шелчку пальца ... Фиатные деньги это же так ерунда, которую...
Доходность майнинга Эфира на видеокартах снижается несмотря на рост цены на криптовалюту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем