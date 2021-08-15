Blood занимает особое место в списке культовых шутеров середины—начала 1990-х. Проект «брал» харизматичным антигероем, мрачными шутками и морем отсылок к знаменитым фильмам ужасов прошлого века. Данный «кровавый» боевик пару лет назад удостоился чести быть переизданным, но сама идея проекта развития не получала. До сегодняшнего дня. В рамках своего Realms Deep 2021 издательство 3D Realms представило любопытный проект под названием Cultic, представляющий собой, как вы уже прочитали в заголовке, идейного наследника Blood.

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Как и в своём знаменитом прародителе, в Cultic наш главный герой восстаёт из мёртвых, чтобы завершить незаконченное дело. На пути ему встанут различные культисты и призванные ими твари, которых необходимо самым жестоким образом уничтожать. В отличие от Blood, однако, Cultic допускает некоторую свободу при прохождении: в зависимости от своих геймплейных предпочтений вы можете проноситься по уровням с оружием наперевес или же подходить к сражению с изяществом, раскладывая ловушки, действуя из укрытий и тому подобное.

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Заявлен богатый арсенал огнестрельного оружия и взрывчатки середины XX века, так что инструменты осуществления своей миссии — в наличии. Релиз должен состояться «скоро», но пока без конкретики. Зато уже есть демоверсия в Steam, которую может опробовать любой желающий.