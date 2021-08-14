Некоторое время назад фанаты серии Half-Life решили собраться и устроить своеобразный флешмоб, дабы привлечь внимание Valve к развитию своей «полураспадной» франшизы. Идея заключалась в следующем: 14 августа (сегодня) в 18:00 по московскому времени все неравнодушные геймеры должны зайти в Steam и запустить Half-Life 2. Оказалось, что таких неравнодушных набралось достаточно, чтобы побить рекорд в первые же минуты.

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Если установленный в 2012 году рекорд «онлайна» Half-Life 2 составлял около тринадцати тысяч пользователей, то на момент публикации данной заметки он уже преодолел порог в 16 тысяч игроков.

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Приведёт это к чему-то большему, чем просто к очередному никому не нужному рекорду, сказать пока сложно, но в Valve наверняка с любопытством и гордостью за своё творение 17-летней давности следят за развитием событий.