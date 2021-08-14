Activision совместно со Sledgehammer Games продолжают выполнять ненужные действия и «тизерить» следующую часть Call of Duty. Вслед за утечками и недвусмысленным намёком, косвенно подтверждающим сеттинг Второй мировой войны в новой части серии, в Call of Duty Warzone появилась новая заставка-концовка после победы в матче.

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В этой концовке одного из удирающих на вертолёте выживших подстреливает девушка-снайпер советской армии в форме и с оружием времён Великой Отечественной. При чём здесь Call of Duty Warzone и новая часть серии, спросите вы? Дело в том, что последние годы Activision «тизерит» и анонсирует новинки именно «внутри» своей популярной королевской битвы. По всей видимости, частично контент новой части серии будет доступен и в Warzone.

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Согласно утечке, официальный анонс новинки с подзаголовком Vanguard должен состояться 19 августа. Ожидается наличие полноценной сюжетной кампании, сетевого режима, а также широко любимого в узких кругах режима с зомби.