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Состоялся анонс «Sea Dogs: Легендарное Издание» — переиздания «Корсаров» с эпилогом, всеми патчами и обновлённой озвучкой

Выйти сборник должен до конца этого года.
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Разработчики из BlackMark Studio, поработавшие ранее над игрой «Корсары: Каждому своё», анонсировали переиздание для Steam, попутно рассказав, что новенького они готовят. Девелоперы утверждают, что в «Sea Dogs: Легендарное Издание» войдет все DLC, патчи и контентные прибавки, сделанные для игры за 10 лет. Также утверждается, что древний движок Storm получил «глобальную доработку», которая положительно повлияла на стабильность его работы.

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Ещё один важный момент — добавленный сюжетный эпилог, который должен завершить историю Шарля де Мора. Новые квесты тоже запланированы, а в старых появится больше возможностей для игрока.

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Переработке и перебалансировке подверглись экономика, система крафта, сложность миссий и другие важные составляющие игры. Разработчики также предоставят игроку возможность создавать собственную колонию и настраивать возможности врагов.

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Над звуковым сопровождением переиздания «Корсаров» тоже потрудились. Нас порадуют переработанной озвучкой и дополнят саундтрек 20-ю новыми музыкальными композициями.

В это всей истории с анонсом «Sea Dogs: Легендарное Издание» пока смущают ровно две вещи — они же дополняют друг друга в нарастающем скепсисе. Во-первых, скриншотов или видеоматериалов из обновлённой версии в Steam нет — там размещены материалы, снятые из дополнения «Каждому своё». Разработчики объясняют данное обстоятельство какими-то «техническими проблемами». И здесь мы переходим к обязательным «во-вторых»: релиз запланирован до конца текущего года.

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Пожелаем авторам удачи.

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