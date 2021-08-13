Приключенческая и очень живописная игра Lake про вынужденный дауншифтинг обрела дату релиза
Издательство Whitethorn Games совместно с разработчиками из Gamious в данный момент заняты финальной подготовкой Lake — приключенческой игры, в которой геймплея представлено чуть, а всё внимание перетягивает на себя история и персонажи.
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Действие Lake происходит в 1986 году, за главную героиню тут отдувается Мередит Уайсс — барышня средних лет, которая вынуждена была приехать из большого города в небольшое местечко под названием Провиденс-Оукс, штат Орегон. Героине пришлось временно очутиться в родном городке чтобы подменить отца, местного почтальона.
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Вероятно, Lake — это игра про уют провинциального городка, который настиг взрослого человека, отягощённого бытом и бешеным ритмом большого города. Мерид Уайсс нужно будет общаться с местными персонажами, заводить романы, выбирать себе друзей и приятелей, а также любоваться пейзажами, изо всех сил пытаясь прожить в месте, где нет Интернета и прочих благ современной цивилизации. Всё действо, кстати, происходит возле того самого озера, которое разработчики посчитали нужным упомянуть в названии.
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Lake — это игра про нелинейность. У героини будет возможность выбрать, с кем вести беседу и поддерживать связь. В конце истории игроку предстоит сделать главный выбор — вернуться на тяжёлую работу разработчика ПО или остаться на родине.
Релиз Lake запланирован на 1 сентября, перевод на русский язык будет (субтитры и интерфейс), среди целевых платформ есть PC и Xbox. За подробностями можно обратиться к официальной страничке проекта в Steam.
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